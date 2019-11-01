هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزه أرضيه بقوة 3.4 على سلم ريختر، البلاد مساء اليوم الجمعة، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غربي بحيرة طبرية.

قلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المعهد الجيوفيزيائي، أن قوة الهزة بلغت 3.4 على سلم ريختر، وكان مركزها شمال غربي بحيرة طبرية. ولم تسفر الهزة عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.

يذكر أن صيف العام 2018 الماضي، وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ضربت سلسلة من الهزات الخفيفة محيط بحيرة طبرية. تراوحت قوتها بين 3 و4.5 درجة على مقياس ريختر. ووقعت أكثر من 30 هزة ارتدادية، بعضها منخفض الارتجاج.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي، فإن المنطقة التي وقعت فيها الهزات، حينها، تقع ضمن الشق السوري الإفريقي، الذي يبدأ من جنوبي تركيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب.

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ويشير المسح الجيولوجي إلى أن تراكم الزلازل ليس نادرًا ويحدث أحيانًا في منطقة تشكل جزءًا من نسخة جيولوجية تمتد على طول وادي الأردن.

ووفقا للمعهد، قبل خمس سنوات كان هناك عشرات من الزلازل الصغيرة في محيط بحيرة طبرية لمدة شهر، وكان أقواها 3.7 على مقياس ريختر.

وحتى الآن، لم يتمكن العلماء من إيجاد طريقة للتنبؤ بدقة بالزلازل. وكانت السلطات الإسرائيلي قد أعلنت أنه سيتم قريبا إنشاء نظام في البلاد لتحذير السكان من وقوع الزلازل، بعد تحديد موقع الهزة، وتفعيل التحذير سيكون مصاحبا للموجة الثانية من الهزة الارتدادية التي تعد الموجة المدمرة.