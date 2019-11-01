نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، مساء الجمعة، وجود اي اصابات بين المتظاهرين في منطقة السنك قرب ساحة التحرير مركز التظاهرات في بغداد. وقال اللواء عبد الكريم خلف في تصريح صحفي، "ننفي نفيا قاطعا وقوع اصابات في صفوف المتظاهرين بمنطقة السنك". واضاف خلف أنه "لا وجود لاي احتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية". Advertisements وتشهد بغداد وعشر محافظات في وسط وجنوب البلاد منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية للمطالبة "بالحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم عبد المهدي: لا توجد اصابات بين المتظاهرين في السنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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