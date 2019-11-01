قرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف العربي في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف العربي في اليمن وقدراته وأهميته.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة".

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعلن، في وقت سابق الجمعة، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ستتم، الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف السفير محمد آل جابر، على حسابه بـ"تويتر"، أن مراسم التوقيع سيقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.