محمد بن راشد: علاقات الإمارات والصين تاريخية وتجمعنا أهداف مشتركة

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعلاقات بين الإمارات والصين، مشيرا إلى أنها تاريخية وهناك أهداف مشتركة تجمع بين البلدين.

وفي مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (التلفزيون الرسمي للصين)، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هناك تقاربا كبيرا في الأفكار والرؤى والأهداف بين البلدين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في نشر الإيجابية وتحقيق السعادة والرخاء لشعبيهما، وكذلك الاهتمام الكبير بفئة الشباب التي تمثل الثروة الحقيقية للشعوب والركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

وتطرق إلى النهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الصين بقيادة الرئيس شي جين بينغ، منوها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها بكين على الأصعدة كافة وبسرعة كبيرة.

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وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه من خلال الزيارات المتتابعة التي يحرص على القيام بها للصين شاهد، وعلى مدار الثلاثين عاما الماضية، التطور الضخم الذي مرت به، محققة إنجازات نوعية كبرى في شتى قطاعات الدولة.





كما وصف الرئيس بينغ بالقائد "الفذ" الذي يعمل في صمت، ويؤمن بأن الأفعال أكبر تأثيرا من الأقوال، وأنه يعمل على بناء جسور فاعلة للتواصل مع مختلف الدول في إطار رؤية ترمي إلى تحقيق مصلحة العالم، ولا تقتصر على تحقيق مصلحة الشعب الصيني فحسب، ما كان سببا في توسيع دائرة صداقات بكين مع مختلف العواصم، بينما كانت حكمته في مقدمة الأسباب التي توثقت في ضوئها العلاقات الصينية الإماراتية.

وجاءت هذه المقابلة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الإماراتية الصينية تطورا كبيرا.

فعلى مدار الـ35 عاماً الماضية من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حققت العلاقات الإماراتية الصينية قفزات نوعية متصاعدة في جميع المجالات، ومزيداً من تطوير علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الشامل.