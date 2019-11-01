حاكم رأس الخيمة: القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن وسيفه

شهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، العرض العسكري "حصن الاتحاد 6"، مؤكدا أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه.



وحضر أيضا الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، العرض الذي نفذته القوات المسلحة بمختلف وحداتها بمنطقة "الجزيرة الحمرا"، للتعريف بإمكاناتها وقدراتها القتالية المتطورة على مختلف المستويات.

وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي "القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن وسيفه، والرادع لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بمقدراته ومكتسباته، أو السعي لنشر الفوضى والأفكار الهدامة في دول المنطقة وإلحاق الضرر بشعوبها".





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وشدد على أن رجال القوات المسلحة وجنودها البواسل هم رمز العزة والكرامة، وأن تضحيات شهدائها الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

كما أشاد بالإمكانيات والقدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية، والتي توليها القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أولوية قصوى، ما جعل منها سدا منيعا يقف حائلا في مواجهة التحديات كافة، لحماية الوطن والذود عن مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره.





وعبّر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن فخره بالأداء المتميز للوحدات المشاركة في العرض، والتنسيق المتكامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة ومستوى التدريب العسكري المتقدم الذي وصل إليه أفراد القوات المسلحة.

وأكد أن تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة ومختلف فروع الأجهزة الأمنية في الإمارات تمثل شاهدا على إخلاص أبناء الإمارات وتفانيهم في خدمة وطنهم بكل غال ونفيس، مشددا على أن تضحياتهم ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ الإمارات ووسام فخر واعتزاز على صدر كل أبناء الإمارات.



