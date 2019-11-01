سفير السعودية باليمن: توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة و"الانتقالي" الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السفير السعودي باليمن محمد آل جابر أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستتم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف السفير محمد آل جابر، في حسابه على تويتر الجمعة، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض ستجري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال السفير السعودي: "أثمرت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، أعزه الله، وقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن".

وتابع: "نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".