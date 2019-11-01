- 1/2
- 2/2
داوود عبدالرؤوف - إيمان أحمدالجمعة 2019/11/1 11:27 م بتوقيت أبوظبي
رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل - أرشيفية
دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن صافرات الإنذار أطلقت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن دوي 10 انفجارات على الأقل سمع شمال قطاع غزة، بعضها ناجم عن إطلاق صواريخ وبعضها نتيجة صواريخ القبة الحديدية.
ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.
وحينها، قال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.
وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرات إنذار بغلاف غزة.. والاحتلال يعلن اعتراض 7 صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.