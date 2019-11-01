صافرات إنذار بغلاف غزة.. والاحتلال يعلن اعتراض 7 صواريخ

دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن صافرات الإنذار أطلقت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

Advertisements

فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن دوي 10 انفجارات على الأقل سمع شمال قطاع غزة، بعضها ناجم عن إطلاق صواريخ وبعضها نتيجة صواريخ القبة الحديدية.

ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.



وحينها، قال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.