أطماع أردوغان بسوريا وخطر داعش.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالسبت 2019/11/2 12:04 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تتابعون: صحيفة ألمانية تحذر: أطماع أردوغان بسوريا تتخطى المنطقة الآمنة، وسياسيون ألمان يحذرون من خطر الدواعش العائدين من سوريا، وترامب: نعلم تماما خليفة البغدادي في تنظيم داعش، و"حكومة تكنوقراط".. مشاورات يعرقلها حزب الله ولبنان المحتج يتمسك بها، ومجلة أمريكية: التغيير في إيران قادم.. وخامنئي مفتاح السر.
كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: جعجع: غضب اللبنانيين مشروع ونطالب بتشكيل حكومة إنقاذ، و"مليونية" جديدة ببغداد ومحتجون يغلقون حقلا نفطيا شرق البلاد، وآلاف الجزائريين يبيتون بالشارع للمطالبة برحيل "بقايا نظام بوتفليقة"، وخطاب عون.. الشارع يتلقاه بـ"سلبية" والساسة يدعون للتنفيذ السريع.
وفي الاقتصاد تطالعون: "توجيهات عليا" في أمريكا والصين للعمل بجد على إبرام اتفاق التجارة، وألمانيا تتعهد بدعم قطاعي الكهرباء والصحة في السودان، وأسعار الذهب تنخفض بعد بيانات قوية لمصانع الصين، وقناة السويس تحقق أعلى عائد شهري في تاريخها، وشركات التعدين تصعد بالأسهم الأوروبية.
وإلى الملاعب تجدون: مدرب مانشستر يونايتد يكشف سر تألق راشفورد.
وفي الفن تقرأون: كيانو ريفز مرشح لبطولة أحداث أفلام "فاست آند فيوريس".
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.
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