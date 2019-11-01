مقتل 15 جنديا في "هجوم إرهابي" شمالي مالي

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العين الإخبارية - وكالاتالجمعة 2019/11/1 11:36 م بتوقيت أبوظبي
جنود في جيش مالي - أرشيفية
قتل 15 جنديا ماليا، الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في انديليمان بشمال البلاد، وفق ما أفاد الجيش المالي.
وقال الجيش عبر "تويتر" إن "هجوما إرهابيا" استهدف موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا حسب "حصيلة غير نهائية".
الهجوم الإرهابي الأخير يأتي بعد نحو شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين إرهابيين في 30 سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، قرب الحدود مع دولة بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، حيث أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية.
وتعيش مالي في ظل أوضاع أمنية هشة منذ 2012، بدأت بتمرد في الشمال انتهى بسيطرة جماعات إرهابية مسلحة على كبرى المدن، قبل أن تتدخل فرنسا مدعومة بقوات دولية، ومؤخراً تطورت حالة التوتر لتأخذ طابعاً عرقياً وسط البلاد.
وفي بداية 2013، تشتت هذه الجماعات إثر عملية فرنسية، وانتقل نشاطها من الشمال المالي إلى وسط البلاد وجنوبها، ثم إلى دول مجاورة، مستفيدة من صراعات محلية.
ومنذ 2015 امتدت هجمات الإرهابيين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار، خصوصا بوركينا فاسو والنيجر، عندما ظهرت مجموعة إرهابية يهيمن عليها أفراد عرقية الفولاني بقيادة الداعية أمادو كوفا في المنطقة، وبدأت باستهداف مجموعتي "بامبارا" و"دوغون" العرقيتين.
ورغم اتفاق السلام الموقع مع جماعات متمردة يهيمن عليها الطوارق والهادف إلى عزل الإرهابيين، فإنّ مناطق كاملة لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، ولا تزال تتعرض لهجمات دموية.
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