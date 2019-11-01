ترامب يقول إن #واشنطن تعرف من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة "تعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي خلف ابو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه، فيما وعدت واشنطن بمواصلة الضغط على المتطرفين "بدون هوادة".

وكتب ترامب على تويتر "لتنظيم داعش زعيم جديد. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم داعش أكد الخميس مقتل زعيمه ابو بكر البغدادي في عملية أميركية في شمال سوريا معلنا تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا الى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.

ولم يتم الا نادرا تداول اسم القرشيّ بين الاسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.

ولا تتوافر تفاصيل عن الزعيم الجديد للتنظيم حتى أن جنسيته غير معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم داعش هشام الهاشمي لوكالة فرانس برس.

وأوضح الهاشمي "كل ما نعلمه أنه قاضي داعش ويرأس الهيئة الشرعية" في التنظيم.

وقال منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الارهاب ناتان سايلز ردا على أسئلة الصحافيين حول الزعيم الجديد لتنظيم داعش إن الولايات المتحدة "تنظر في هوية الزعيم الجديد ودوره في التنظيم والمنظمة التي جاء منها".

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وأضاف "سنواصل ضغوط مكافحة الارهاب على تلك المنظمة بدون هوادة مستخدمين كل أدوات السلطة الوطنية".

وتابع "سنفكك المجموعة بغض النظر عن هوية كوادرها القيادية".

وحين سأله الصحافيون عن المعلومات التي تملكها الحكومة الاميركية بخصوص ابراهيم الهاشمي القرشي قال "نعلم انه سيواجه بضغط كبير ومنهجي من جانبنا ومن جانب حلفائنا".

من جانب آخر، عرض سايلز الجمعة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول الارهاب في العالم والذي يتناول سنة 2018 قبل سقوط "الخلافة" التي اعلنها تنظيم داعش ومقتل زعيمه.

واورد التقرير انه رغم نجاح التحالف الدولي فان التنظيم الجهادي "أظهر قدرة على التكيف" وان "ارهابييه" غادروا ميدان المعركة في سوريا او العراق ما "يشكل خطرا جديدا" في أماكن اخرى في العالم.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأحد مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غرب سوريا.