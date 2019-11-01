انت الان تتابع بومبيو يدعو الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعت الولايات المتحدة الجمعة الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين يطالبون باسقاط النظام رغم وعود المسؤولين باصلاحات. وانتقد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بيان ايضا التحقيق الذي اجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات، معتبرا أنها "تفتقر الى الصدقية الضرورية"، ومؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.