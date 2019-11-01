رئيس المدرسة الوحيدة بغزة للسباحة : نعمل 4 سنوات ونصف بدون دعم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

قال ماهر أبو مرزوق، رئيس مدرسة "إس دي أر" لتعليم الغوص والسباحة، أن مدرسته هي الوحيدة المتواجدة في قطاع غزة، وتقوم بتربية أجيال الفلسطينيين بالقطاع على الغوص والسباحة بالشاطئ الفلسطيني المحاصر.

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وأكد أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مدرسته أنشئت عام 2015، وذلك عبر المجهودات الذاتية، عبر مجموعة من الخبرات من فلسطين والشتات الفلسطيني لها خبرة في الغوص والإنقاذ والرياضات البحرية.

وأضاف رئيس المدرسة، أنه منذ أن بدأت مدرسته نشاطها وحتى الآن لم يتلقى دعم من أحد لمدة 4 سنوات ونصف هي عمر المدرسة، مبينًا أنه رغم ذلك حققت المدرسة وطلابها العديد من الإنجازات وصلت لبعض الدول العربية.

وبين أبو مرزوق، أن المدرسة وفرت للشعب الفلسطيني بغزة كافة الخدمات والدورات الرياضية وتعليم مختلف الرياضات البحرية ، مشيرًا إلى أن مدرسة كهذه بطواقمها وهيئتها المفترض أن تكون تحت رعاية وزارة الرياضة الفلسطينية،