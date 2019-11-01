شكرا لقرائتكم بغداد.. وصول عشرات المتظاهرين للمشاركة في اعتصام مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، ليل الجمعة، بوصول عشرات آلاف المتظاهرين من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير للمشاركة في اعتصام مفتوح.

وبعد أنباء عن انتشار كثيف لعناصر مكافحة الإرهاب عند مداخل المنطقة الخضراء في بغداد، نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب أي انتشار جديد لعناصره قرب المنطقة الخضراء.

إلى ذلك، أفادت المصادر بمقتل 3 متظاهرين عراقيين، بينهم امرأة، متأثرين بإصابة مباشرة بقنابل غاز مسيل للدموع.

من جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بالتوقف فوراً عن الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تفريق التظاهرات في بغداد.

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ودعت إلى البحث عن وسائل اخرى تحفظ حياة المتظاهرين، وطالبت بفتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها.

الافصاح عن أعداد الضحايا

وذكرت المفوضية في تقرير لها بأن الطلقات المطاطية تستعمل عند الضرورة القصوى وضمن مسافات قانونية محددة في قواعد الاشتباك الآمن بشرط ألا تكون موجهة نحو الجزء العلوي من الجسد.

وطالبت المفوضية وزارة الصحة والبيئة بالافصاح عن اعداد الضحايا من قتلى ومصابين واسباب الوفاة والاصابة ونوعية الاسلحة والغازات المستخدمة.

كما دعت المتظاهرين إلى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك مع القوات الأمنية.

وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.