مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: نراقب الاوضاع عن كثب بلبنان والعراق

دافعت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس عن "وعد بلفور"، قائلة "إن بريطانيا راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود"، مشيرةً إلى "إننا ما نزال نفضل حل الدولتين ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها، لكننا نلاحظ أن جزءا آخر من هذا الوعد لم يتم تحقيقه، وأقصد به قيام الدولة الفلسطينية"، لافتةً إلى أنه "في حال موافقة أعضاء المجلس على إنجاز مثل هذه الزيارة، فستشمل أيضا دولة إسرائيل".
ونفت "وجود أي طلبات مقدمة إليها لعقد جلسات طارئة بالمجلس بشأن المظاهرات التي تجتاح كلا من العراق ولبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية بالبلدين"، موضحةً أنه "لم يطلب أحد منا عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن حول لبنان، لكننا سنراقب الوضع عن كثب والأمر ذاته ينطبق على العراق".
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