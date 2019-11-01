أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان الهزة التي شعر بها أبناء ​الجنوب​ عند ​الساعة​ 20,40 مصدرها ​بحيرة طبريا​ في الاراضي المحتلة وهي بقوة 3,5 على مقياس ريختر ولا ارتدادات لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة ارضية بقوة 3,5 على مقياس ريختر شعر بها ابناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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