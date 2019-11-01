إخلاء سبيل الشاب الذي وجّه الاساءات للسيد نصرالله في طرابلس أمس

اخلت ​الاجهزة الامنية​ سبيل الشاب وليد التوم الذي وجه الاساءات للامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ من على منصة الحراك في ​طرابلس​ وذلك بعدما تمنى نصرالله على الاجهزة الامنية اطلاق سراحه.

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