نفى المكتب الإعلامي للوزير السابق ​محمد الصفدي​ الخبر الذي تم تداوله في بعض المواقع و​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن زيارة سرية قام بها إلى ​قصر بعبدا​ اليوم مؤكدا ان هذا الخبر عار عن ​الصحة​.

واكد المكتب الاعلامي في بيان له انه "لو أراد الوزير الصفدي القيام بمثل هذه الزيارة لأعلن عن ذلك صراحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لمحمد الصفدي نفى الخبر المتداول عن زيارته لقصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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