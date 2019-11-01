مجلس اللبنانيين بفرنسا نوه بقرار الأونيسكو إعلان بيروت مدينة مبدعة في

نوه مجلس اللبنانيين في فرنسا بقرار منظمة الأونيسكو إعلان بيروت مدينة مبدعة في الأدب.
وأثنى على "دور البعثة الدائمة للبنان في الأونيسكو ومحافظة بيروت والمجتمع اللبناني - الفرنسي".
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