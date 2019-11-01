مجلس اللبنانيين بفرنسا نوه بقرار الأونيسكو إعلان بيروت مدينة مبدعة في

نوه مجلس ال​لبنان​يين في فرنسا بقرار منظمة الأونيسكو إعلان بيروت مدينة مبدعة في الأدب. وأثنى على "دور البعثة الدائمة للبنان في الأونيسكو ومحافظة بيروت و​المجتمع اللبناني​ - الفرنسي".

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