إخماد حريق داخل غرفة للتخزين وأسلاك كهربائية في زوق مصبح

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل غرفة خاصة لتخزين البضائع وأسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية داخل مبنى سوبرماركت في زوق مصبح-كسروان. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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