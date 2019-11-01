النشرة: محتجون قطعوا الطريق عند مستديرة ايليا بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن "المحتجين قطعوا الطريق عند مستديرة "ايليا" في صيدا بشكل كامل ويحاولون اعادة وضع الخيم وسط الطريق و​الجيش​ يحاول ازالتها".

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