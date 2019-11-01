المفوضية العراقية لحقوق الإنسان: استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع

أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان بأنه "هناك استخدامًا مفرطًا لقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع ضد المتظاهرين خلال ​الاحتجاجات​"، داعية "المتظاهرين الى عدم الاحتكاك بقوات الأمن".

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