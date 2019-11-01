أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​خفر السواحل التركي​ تمكن من ضبط 2406 مهاجرين غير نظاميين خلال أسبوع، وتوقيف اثنين من المهربين"، مشيراً إلى أنه "تم خلال الفترة بين 25 و31 تشرين الأول المنصرم، ضبط 2406 مهاجرين غير نظاميين في 76 حادثة"، موضحة أن "الفرق التابعة لها تمكنت أيضًا من توقيف اثنين من مهربي ​المهاجرين​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: ضبط 2406 مهاجرين غير نظاميين خلال أسبوع في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.