دفاع أميركا: دعمنا للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية عن لبنان

أفادت المتحدثة باسم ​البنتاغون​ جيسيكا ماكسويل لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "دعم ​وزارة الدفاع الأميركية​ للجيش ال​لبنان​ي لن يتأثر بحجب ​مساعدات​ عسكرية عن لبنان".



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