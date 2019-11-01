لافروف: البغدادي صنيعة الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "زعيم تنظيم "داعش" السابق ​أبو بكر البغدادي​ صنيعة ​الولايات المتحدة​"، مشيرًا إلى أن "​روسيا​ تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله".

ولفت لافروف، في تطرقه إلى الموضوع، الى أن "​وزارة الدفاع الروسية​ أصدرت تعليقا بشأن البغدادي وعسكريينا لا يزالون يدرسون الحقائق الإضافية، وحتى الآن لا يمكنهم تأكيد الكثير مما قالته الولايات المتحدة".

وأوضح لافروف أن "تصفية الإرهابيين تمثل ، حال حدوث ذلك حقا، خاصة أن البغدادي أعلن قتيلا مرات عديدة، خطوة إيجابية، علما بدوره التخريبي في تشكيل داعش ومحاولة إقامة دولة الخلافة".

وشدد لافروف لعى أن "صفقة القرن" الأميركية لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة".