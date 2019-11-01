ماكرون أشاد بروح المسؤولية التي يتمتع بها الشعب الجزائري في هذه المرحلة

توجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، قائلا "بمناسبة العيد الوطني الجزائري، أوجه خالص تحياتي للشعب الجزائري وأشيد بروح المسؤولية التي يتمتع بها في هذه المرحلة المهمة جدا من تاريخه".
ولفت إلى "إنني أتمنى أن يتمكن أصدقاؤنا الجزائريون من تجاوز التحديات المستقبلية عبر الحوار وبكل حرية".
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