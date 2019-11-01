مسؤول أميركي انتقد قرارا لمنظمة التجارة يسمح للصين بفرض عقوبات على بضائع أميركية

لفت مسؤول أميركي لقناة الـ"CNBS" إلى ان "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لقرار لمنظمة التجارة العالمية يسمح للصين بفرض عقوبات تعويضية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا بسبب فشل واشنطن في إلغاء رسوم لمكافحة الإغراق"، مشيراً إلى أن "القرار الذي أصدرته لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء يبالغ في حجم التأثير على الصين".
وأشار إلى أن "واشنطن تعتقد أن نهج منظمة التجارة العالمية في القضية لم يكن له "أي أساس في التحليل الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "القضية لن يكون لها أي تأثير على المناقشات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين".
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