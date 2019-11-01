وفاة سائحة أميركية جراء نشوب حريق في زورق سياحي بالبحر الأحمر بمصر

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "وفاة سائحة أميركية جراء نشوب حريق في زورق سياحي ب​البحر الأحمر​، شرقي مصر"، مشيرةً إلى أنه "تم إنقاذ باقي السياح وطاقم المركب، وعددهم 18 سائحًا من جنسيات مختلفة أغلبهم أميركيين".

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