الأمم المتحدة: لوكوك سيزور فنزويلا الإثنين المقبل للاطلاع على الاوضاع الانسانية

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في ​حالات​ الطوارئ، ​مارك لوكوك​، سيزور ​فنزويلا​، الإثنين المقبل، لثلاثة أيام"، مشيرةً إلى أن "الهدف من الزيارة، التعرف بشكل مباشر على الوضع الإنساني، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد".

ولفتت إلى انه "خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي لوكوك، بكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعية الوطنية وممثلي المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الدبلوماسية وغيرها"، مشيرةً إلى أنه "سيتم أيضا خلال الزيارة تقييم الاستجابة الإنسانية التي يدعمها موظفو الأمم المتحدة على الأرض، وإجراء مقابلات مع الأشخاص المتضررين من ​الأزمة​".

وأوضحت أن "خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2019، تدعو إلى توفير 223 مليون ​دولار​ أميركي، لمساعدة 2.6 مليون فنزويلي، وتركز على توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وحماية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود".