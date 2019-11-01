شكرا لقرائتكم خبر عن 23 طلب إحاطة وسؤال من مجلس النواب لوزير الاتصالات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما بـ 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلب بمناقشة. أولاً: 12 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من النواب حول إنشاء مكاتب البريد وتطوير خدماتها. ثانيا: 4 طلبات إحاطة وسؤال عن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والانترنت. ثالثا: طلبين حاطة وطلب مناقشة عن دور الوزارة فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الالكترونية. Advertisements رابعا: سؤالان عن دور المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعن خطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات.

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