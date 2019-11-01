بالصور.. مطار أسوان الدولي يحتفل بـ"الهالوين" مع الزوار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
حرصت إدارة مطار أسوان الدولي، اليوم الجمعة، على مشاركة المسافرين في احتفالات الهالوين.
ووفرت إدارة المطار مجموعة من الرسامين، الذين استقبلوا المسافرين، ووضعوا رسومات ونقوش على أيدي الأطفال.
وتحتفل بعض الدول في 31 أكتوبر، بعيد الهالوين أو «عيد الرعب»، ولكل بلد تقاليدها الخاصة في مظاهر الاحتفال.
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