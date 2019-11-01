كدمة بالعمود الفقري.. إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أصيب الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، في حادث مروري على الطريق الصحراوي السريع "القاهرة- الاسكندرية" أمام منطقة وادي النطرون.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة بلاغًا، بإصابة الدكتور نصيف الحفناوي، إثر اصطدام سيارته بأخرى، على الطريق الصحراوي السريع أمام وادي النطرون.

انتقلت سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، وجرى نقل وكيل وزارة الصحة المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين إصابته بكدمة في العمود الفقري، وكدمتين بالساقين، وتلقى العلاج اللازم وجرى نقله إلى منزله في حالة صحية جيدة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.