مصر في أسبوع| 3 شهور طوارئ بالبلاد.. وتشغيل أول أتوبيس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، أحداثًا مهمة كان أبرزها، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما شهد الرئيس افتتاح مصنع الغازات بشركة النصر للكيماويات، وتدشين وزارة الإنتاج الحربي مشروع تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية.

ويستعرض الخليج 365 أبرز الأحداث خلال الأسبوع المنقضي:

السبت

السيسي يصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الأحد 27 أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أشهر، للتفاصيل اضغط هنا..

معدل البطالة في مصر يصل إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافيك، سلط من خلاله الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى منذ 30 عاماً، حيث بلغ 7,5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و ‏8,8% خلال عام 1991، و‏8%‏ خلال عام 1990، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: تفعيل صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص

اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي لوفد مؤتمر "ميونخ للأمن": سياستنا دعم الجيوش النظامية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة.

وضم الوفد، فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء: إحالة جرائم الإرهاب والمساس بدور العبادة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يلتقي كبار الشخصيات الدولية خلال مؤتمر ميونيخ- صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع عدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونيخ الأمني الذي عقد حاليا في القاهرة، بما في ذلك رئيس المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، للتفاصيل اضغط هنا..

الإفتاء: الاحتفال بـ"الهالوين" غير جائز شرعًا

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن احتفال المسلمين بعيد الهلع أو ما يعرف بـ"الهالوين" الذي يتم نهاية أكتوبر من كل عام، "غير جائز شرعًا"، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو وتطور الحضارة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر الاتصالات الراديوية الرابع المنعقد في شرم الشيخ، يعكس نمو الحضارة المصرية وتقدمها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في شرم الشيخ: "برحب بكم في شرم الشيخ مدينة السلام، وبكل المشاركين في المؤتمر الرابع"، للتفاصيل اضغط هنا..

إحداها للملك خفرع.. المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في بيان يوم الاثنين، أن القطع المنقولة تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الرومانين، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة السياحة تبحث التعاون مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، للتفاصيل اضغط هنا..

"امتنع عن دفع الأجرة".. "النقل" تكشف تفاصيل مصرع راكب سقط من قطار طنطا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا.

وتابعت وزارة النقل في بيان، يوم الاثنين، أنه أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا العام، للتفاصيل اضغط هنا..

"مش معانا فلوس".. القصة الكاملة لـ"كارثة" قطار طنطا

أثارت واقعة سقوط راكبين من قطار vip "934 مكيف "الإسكندرية/الأقصر" بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، جدلًا واسعًا، بعد الأنباء التي ترددت عن "إجبار" رئيس القطار راكبين للقفز أثناء رحلة السير، لعدم حملهما تذكرة أو امتلاكهما ثمنها، للتفاصيل اضغط هنا..

وزبر الدفاع: قفزات غير مسبوقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكى بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية، للتفاصيل اضغط هنا..

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الثلاثاء

السيسي يلتقي وزير خارجية ألمانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا هايكو ماس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى الرئيس السيسي تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومشيراً إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، للتفاصيل اضغط هنا..

45% تصنيع محلي.. تشغيل أول أتوبيس كهربائي في مصر (فيديو)

دشنت وزارة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء، مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وتم عرض أول أوتوبيسين كهربائيين وصلا من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

حظر التصالح في حالتين.. "إسكان النواب" تقر تعديلًا بـ"مخالفات البناء"

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي، للتفاصيل اضغط هنا..

عزاء ووظيفة وتعويض.. ماذا قدّم كامل الوزير لأسرة "ضحية التذكرة"؟ (صور)

عدّة محاور عمل عليها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن حادث وفاة الشاب محمد عيد، ضحية واقعة "كمسري قطار 934"؛ للتخفيف عن أسرته.

تعود الواقعة إلى إجبار محصل تذاكر في قطار قادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، شابين لم يكن بحوزتهما تذكرة الركوب، على القفز من القطار، ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

الحكومة: تغيير جميع العدادات لـ"مسبقة الدفع" خلال 4 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة شكاوى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزراء المعنيين ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والغاز لبحث الأمر من كافة جوانبه، منوها إلى أن الحكومة تعتزم خلال السنوات الأربع المقبلة تغيير العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية؛ كي يتسنى للمواطن متابعة القراءة الفعلية لاستهلاكه من خلال القراءة الآلية، للتفاصيل أضغط هنا..

الصحة تنفي وجود "فيروسات مميتة" في الهواء

نفت وزارة الصحة والسكان، وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضًا معدية للمواطنين في الهواء، إضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا..

القوى العاملة: 9 نوفمبر إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن السبت الموافق 9 نوفمبر، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، للتفاصيل اضغط هنا..

6 قرارات لمجلس "الصحفيين" بشأن أزمة مرتضى منصور

ناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الثلاثاء، تفاصيل الأزمات المستمرة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة المشتركين في نادي الزمالك، وكذلك التصعيد الأخير الذي طال أعضاء بمجلس النقابة من جانب رئيس النادي مرتضى منصور، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يفتتح مصنع الغازات بشركة النصر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: "هنفتتح مشروعات كل يوم.. واللي يزعل يتفلق"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة سوف تفتتح الكثير من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "عاوز أقول إننا هنشتغل"، للتفاصيل اضغط هنا..

"لا تهتزوا أبدًا".. نص حديث السيسي ورسائله للشعب والنواب والإعلاميين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق "تسهيل التجارة"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (أندونسيا) في ديسمبر 2013، للتفاصيل اضغط هنا..

"فرصة للمصريين".. السيسي: لا بد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات: "شغالين في موضوع الطرح في البورصة من 3 سنين لكن لسه منزلش الحجم المناسب"، للتفاصيل اضغط هنا..

"العصار" يبحث مع وفد ألماني سبل التعاون المشترك

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع "رولاند ويجرت" نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية، ووفد مرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

"فيروسات مميتة بالجو وبيع مياه الري".. الحكومة ترد على 15 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء، وتلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وانتشار كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات مياه بالقاهرة بتكلفة 1.4 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه؛ بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة، للتفاصيل اضغط هنا..