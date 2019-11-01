"تنظيم الاتصالات": تحسن في خدمات الاتصالات للشهر الثالث على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علاء الدين:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأظهر التقرير -الصادر الجمعة- تحسنًا في نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23.500 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.

كما تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقًا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقًا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

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كما أظهر تقرير شهر سبتمبر تحسنًا في جودة المكالمات لشركتي فودافون واتصالات حيث انخفضت عدد المناطق الإجمالية التحاسبية (مناطق التقييم والتحاسب وفقًا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة المكالمات الصوتية لشركة فودافون من 6 مناطق في أغسطس إلى 4 مناطق في سبتمبر، ولشركة اتصالات انخفض العدد من 22 منطقة في أغسطس إلى 14 منطقة في سبتمبر.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات؛ استقرت عدد المناطق لشركة أورنج التي بها مشاكل في خدمات الصوت عند 22 نقطة.

وتتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we، ومناطق الجيزة والصعيد لشركة اتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورنج، ومناطق القاهرة والدلتا لشركة فودافون.

أما بالنسبة لخدمات نقل البيانات في تقرير سبتمبر، فقد أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم أنحاء الجمهورية وتميز ملحوظ لشركة اورنج في سرعة تحميل البيانات.