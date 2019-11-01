محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات قريبة من قطاع غزة. وذكر المركز الفلسطيني، أنه جرى إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولم ترد أية معلومات حتى اللحظة عن وجود قتلى أو مصابين جراء القصف الصاروخي.

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