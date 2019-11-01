محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شاب لاتهامه بابتزاز فتاة بمقاطع وصور فاضحة تجمعهما بمنطقة الجيزة.
البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع غرب الجيزة من مأمور قسم شرطة الجيزة بحضور فتاة ثلاثينية تشكو أحد الأشخاص، وأنه يهددها بمقاطع فاضحة.
شكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، كشفت تحرياته عن وجود علاقة غير شرعية بين المُبلغة والمشكو في حقه، وأنهما يقيمان في نفس المنطقة وتحديدا "المنيب".
وأشارت التحريات إلى أن علاقة غير شرعية جمعث الاثنين لأكثر من 10 سنوات، انتهت مؤخرا بطلب الفتاة لإنهاء تلك العلاقة إلا أن الشاب هددها بمقاطع فيديو لهما في أوضاع مخلة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم الجيزة من ضبط المشكو في حقه، وأقر بصحة التحريات، وضُبط بحوزته هاتف محمول يحوي المقاطع المُشار إليها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر سر مقاطع فاضحة وبلاغ كشفا علاقة مُحرمة بين فتاة وجارها بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.