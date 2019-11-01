غارات فرنسية على مواقع "داعش" في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الطائرات الحربية التابعة لها استهدفت، أمس الخميس، مخابئ عدة لتنظيم "داعش" في شمال شرق العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الغارة نفذتها مقاتلات "رافال" فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم عملية "الشمال" العسكرية التي تخوضها فرنسا، منذ سبتمبر 2014، كجزء من عملية

"العزم الصلب" للتحالف المناهض لـ "داعش".

وأشار البيان إلى أن الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس ضمن إطار حملة "العزم الصلب"، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية.

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وشددت الوزارة على التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف.

وأشادت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بأداء الطيارين العسكريين، قائلة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "لقد كان المشرق في الأزمنة الأخيرة مسرحا لتغيرات كثيرة. فيما يبقى موقف فرنسا ثابتا وعزيمتها على محاربة الإرهاب لا تتغير. بالأمس، قصف الطيران الفرنسي العديد من مخابئ وأنفاق داعش الذي لا نترك له مجالا لالتقاط أنفاسه".