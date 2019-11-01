بسبب الرياح العاتية .. انقطاع الكهرباء عن 800 ألف شخص شمال شرق الولايات المتحدة

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت شمال شرق البلاد، حسبما أوردتشبكة CNN الأمريكية، اليوم الجمعة.
وأشارت الشبكة إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي نيويورك وبنسلفانيا ومينوكونيتيكيت وفرجينيا، إضافة إلى تأثر ولايات ميشيغان وأوهايو وماريلاند ونيوجرسي وماساتشوستس، بالرياح، وإن كان ذلك بدرجة أقل.
ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء سوء ظروف الطقس في المنطقة.
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