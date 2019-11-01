مسئول أمريكي: بدء جلسات الاستماع العلنية في قضية عزل ترامب هذا الشهر

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأنها تتوقع بدء جلسات الاستماع العلنية في قضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر نوفمبر الجاري.

وقالت بيلوسي في تصريح لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة: "أعتقد أن جلسات الاستماع العلنية ستكون في نوفمبر"، مضيفة أن أي قضية تدعو لعزل ترامب "يجب أن تكون قاطعة".

وأشارت إلى أن جلسات الاستماع إلى إفادات شهود العيان وراء الأبواب المغلقة ستستمر ما دامت

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"مثمرة"، ولا يوجد أي جدول محدد بهذا الخصوص.

وأضافت بيلوسي: "لم نتخذ أي قرارات بشأن ما إذا سيتم عزل الرئيس"، ولم تستبعد استمرار التحقيق حتى يدخل عام 2020، أي عام الانتخابات الرئاسية الجديدة.

ورفضت بيلوسي قول ترامب حول أن اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي تسبب بفتح التحقيق، كان على أمثل

وجه، قائلة إن "هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا يمكن التصرف بهذه الطريقة".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت أمس الخميس لصالح إطلاق المرحلة العلنية في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب. وفي حال صوت مجلس النواب لصالح بنود الاتهام في القضية، سيتعين على مجلس الشيوخ المصادقة عليها بثلثي الأصوات حتى يعزل ترامب من منصبه. لكن احتمال هذا السيناريو يبدو قليلا، علما بأن الحزب الجمهوري يمتلك الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولم يؤيد أي نائب جمهوري قرار بدء المرحلة العلنية من التحقيق في مجلس النواب.