مقتل عنصر من "القاعدة" بغارة أمريكية شمال مأرب اليمنية

لقي عنصر من تنظيم "القاعدة"، اليوم الجمعة، مصرعه، بقصف شنته طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار استهدفت بغارة سيارة أثناء مرورها بقرية ريدان

شمال مدينة مأرب​​​.

وحسب المصدر نفسه، فقد أسفرت الغارة عن احتراق السيارة ومقتل اثنين كانا على متنها هما خميس بن عرفج وشقيقه تركي.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية اليمنية بشأن العملية.

Advertisements

من جهتها، قالت وكالة أنباء "شينخوا"، إن "خميس بن عرفج" يعتبر أحد القيادات البارزة والخطيرة في "القاعدة"، ويعد أحد قيادات الصف الأول في التنظيم باليمن.

وتداولت حسابات تابعة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل خميس وتركي بن عرفج إثر غارة أمريكية.

وتشن طائرات أمريكية من دون طيار بين الحين والآخر، ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر نشطة في تنظيم "القاعدة" بمناطق مختلفة من اليمن.