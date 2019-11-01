وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب، إن إيران استخدمت قوات فيلق القدس لدعم حلفائها في الخارج، وتوفير غطاء لعمليات استخباراتية، تساعد في خلق عدم استقرار في الشرق الأوسط.
وتابعت قائلة «استغلّت قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، حالة الفراغ الأمني في اليمن، لتقديم دعم هائل إلى الحوثيين، وهو ما وسّع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في اليمن».
وأوضح «وفّر الحرس الثوري الإيراني أسلحة فتاكة، استخدمها الحوثيون في استهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات». وأشار التقرير إلى أن حزب الله قدّم -أيضا- دعما كبيرا للحوثيين، خاصة في مجال تطوير الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الباليستية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: الحرس الثوري الإيراني زود الحوثيين بأسلحة فتاكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.