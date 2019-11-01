اخبار العالم

البنوك اللبنانية تفتح أبوابها ومحتجون يقتحمون جمعية المصارف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
في الوقت الذي استأنفت فيه المصارف اللبنانية عملها، أمس، للمرة الأولى منذ أسبوعين، اقتحمت مجموعة من المواطنين مبنى جمعية المصارف في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي احتجاجاً على سياسة القروض المصرفية وربط الاقتصاد بالدولار وللمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف، ودخلت مجموعة من المحتجين قبل ظهر أمس مبنى جمعية المصارف في منطقة «الجميزة» في بيروت وأقفلت المدخل الرئيسي وتلت بياناً طالبت فيه «بتحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية بحيث لا تكون الطبقة الفقيرة مرهونة للدولار، وإعادة جدولة القروض الشخصية بحيث لا تستغل الطبقات الفقيرة بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح غير المشروعة»، فيما أخرجت القوى الأمنية المحتجين من مبنى الجمعية المصارف وأوقفت 4 منهم.

ازدحام في المصارف

وفتحت المصارف اللبنانية أبوابها، أمس، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً عقب احتجاجات شعبية عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، وتسببت أيضاً بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع الطرق، وغصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر، وشوهدت طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت.

ما مطالب المحتجين من جمعية المصارف؟

- تحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية

Advertisements

- إعادة جدولة القروض الشخصية حتى لا يستغل الفقراء

- تحرير الاقتصاد اللبناني من الارتباط بالدولار

- استرداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك اللبنانية تفتح أبوابها ومحتجون يقتحمون جمعية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا