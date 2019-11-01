ازدحام في المصارف
وفتحت المصارف اللبنانية أبوابها، أمس، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها نسبياً عقب احتجاجات شعبية عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، وتسببت أيضاً بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع الطرق، وغصّت المصارف بالمواطنين الذين أرادوا إجراء معاملاتهم المصرفية المعلّقة أو سحب رواتبهم مع بداية الشهر، وشوهدت طوابير هائلة تصل أحياناً إلى خارج المصارف في العاصمة بيروت.
ما مطالب المحتجين من جمعية المصارف؟
- تحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية
- إعادة جدولة القروض الشخصية حتى لا يستغل الفقراء
- تحرير الاقتصاد اللبناني من الارتباط بالدولار
- استرداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك اللبنانية تفتح أبوابها ومحتجون يقتحمون جمعية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.