واشنطن تعزز عقوباتها على إيران باستهداف قطاع البناء

وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني. وأوضحت واشنطن أيضًا أنّ العقوبات ستستهدف كذلك "4 مواد استراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية" الإيرانية. وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورجن أورتيجاس، إنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو فرض العقوبات بعد أن تمّ تحديد قطاع البناء على أنّه "يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري" الإيراني، مشيرة إلى أنّه من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة "منع إيران من الحصول على مواد استراتيجيّة للحرس الثوري ولقطاع البناء التّابع له ولبرامجه للانتشار" النووي، فيما يكمن الهدف المعلن لهذه العقوبات في تأخير أو عرقلة جهود إيران المتعلقة ببرنامجها النووي.



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