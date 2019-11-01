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الجيش المالي يعلن مقتل 15 جندياً في هجوم إرهابي

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قال متحدث باسم جيش مالي إن 15 جندياً لقوا حتفهم في هجوم شنّه متشددون، الجمعة، على موقع عسكري في شمال البلاد، مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يزيد.

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جندياً في هجومين إرهابيين في 30 اسبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم جيش مالي دياران كوني "الحصيلة المبدئية مقتل 15 من القوات المسلحة المالية كما أصيب البعض ولحقت أضراراً بالمعدات. تم نشر تعزيزات".

وتمكنت جماعات ترتبط بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين من شن هجمات في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي من معقلها في مالي، مما أدى إلى زعزعة استقرار أجزاء من النيجر وبوركينا فاسو.

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