جعجع يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ «مستقلة»

بيروت (وكالات)

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع إلى تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تختلف عن بقية الحكومات السابقة في لبنان، مشدداً على ضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد بالنزاهة ونظافة اليد والتجارب الناجحة.

وقال جعجع، أمس، إن بعض القوى في البلاد أرادت استخدام الجيش والأمن لأجل قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، مؤكداً أن غضب اللبنانيين مشروع. وقال جعجع في كلمة متلفزة إن حالة الغضب الشعبي التي يشهدها لبنان هي مسألة مشروعة وتعبر عن مشاكل اللبنانيين.

وأضاف أن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي، «وعلينا التعاطي مع ذلك»، قائلاً، لا سبيل إلى الخلاص سوى بحكومة مستقلة.

ونوه جعجع بأن لبنان سيشهد أوضاعاً أسوأ من الأزمة الحالية إذا لم يتم تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، لافتاً إلى أن الحكومات اللبنانية الماضية لم تتعامل مع ملف النازحين بشكل واضح.

وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» أهمية أن تضع الحكومة الجديدة سياسة عامة للدولة، مطالباً بوجود خطوات إنقاذية للأزمة الراهنة.

وأوضح أن الطبقة السياسية الحالية لديها ما يكفي من الذكاء لمعالجة الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.