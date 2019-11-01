الأمم المتحدة: مقتل 10 أشخاص ونزوح مئات الآلاف جراء فيضانات في الصومال

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أمطاراً غزيرة أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل وشرّدت أكثر من 270 ألفاً في الصومال، فضلا عن تدمير البنية التحتية في البلاد.

ويقول خبراء إن شرق أفريقيا يشهد موجة أمطار غزيرة وفيضانات دفعت عائلات إلى ترك منازلها.

وقال سكان في بلدة بلدوين وسط الصومال إن مياه أحد الأنهار فاضت ممّا أسفر عن وفاة عشرة أشخاص بعدما انقلب قارب خلال محاولة إنقاذ سكان عالقين.

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ومن المتوقع أن تتسبب عاصفة استوائية الأسبوع المقبل في تفاقم الوضع.

كما يُتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية العام، وتحذر منظمات إغاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه وعمليات نزوح جماعي.

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