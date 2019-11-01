ألمانيا تطالب بحل النزاع في كشمير بالطرق السلمية

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في نيودلهي بحل النزاع في منطقة كشمير بالطرق السلمية.

وقالت ميركل، اليوم خلال الملتقى الخامس للمشاورات الحكومية بين ألمانيا والهند والذي يقام بالعاصمة الهندية نيودلهي: "الموقف في كشمير كما يبدو الآن للبشر ليس وضعاً مستداماً وليس جيداً".

وأضافت ميركل: "نحن نساند تخفيف التصعيد ونزع فتيل التوتر، ونأمل قبل كل شيء أن تجد كل من الهند وباكستان حلاً سلمياً للمشكلة".

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وقالت ميركل إنها تعتزم مناقشة التهدئة بالمنطقة المتأزمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والاستماع إلى حججه.

يذكر أن قرار الهند الذي صدر في الخامس من أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص بكشمير وفرض إجراءات أمنية مشددة أثار توترات جديدة بين باكستان والهند، اللتان خاضتا حربين في السابق بسبب كشمير.

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