الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لـ "حماس" شرقي مخيم البريج

الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، باستهداف موقعا لحركة حماس شرقي مخيم البريج في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر لها، مساء الجمعة، بأنه تم رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ويذكر أن قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي هاجم مساء أمس الخميس، موقعين تابعين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إطلاق صاروخ محلي على جنوب إسرائيل.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الهجمات المتبادلة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن دبابة وطائرة لجيش الدفاع هاجمت موقعين رصد عسكريين تابعين لحركة حماس على حدود قطاع غزة.

وقال البيان إن الهجمات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق.

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وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لـ((شينخوا))، إن طائرة بدون طيار هاجمت نقطتي رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة مما أدى إلى اشتعال النار فيها واحداث اضرار مادية دون وقوع اصابات.

وحسب المصادر، اتبع الهجوم الجوي بإطلاق قذيفتين مدفعيتين من دبابة متمركزة على حدود غزة باتجاه نفس الموقعين مما أدى لتدميرهما.

وهرعت طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى مكان القصف.

وأعلنت مصادر إسرائيلية في وقت سابق عن إطلاق صاروخ محلي الصنع تجاه المنطقة الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مشيرة إلى أنه الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.

وكان الطيران الإسرائيلي هاجم في 11 سبتمبر الماضي موقعا تابعا لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية محلية الصنع منه.