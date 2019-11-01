أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 1/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || إسرائيل تجري مناورة جوية الأولى من نوعها

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، انطلاق مناورة عسكرية جوية من "الجيل الخامس" هي الأولى من نوعها في إسرائيل، الأحد المقبل، بمشاركة طائرات مقاتلة من طراز "إف 35". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "بيلوسي" تتوقع بدء جلسات مسائلة ترامب

تتوقع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، بدء جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب في شهر نوفمبر. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الخارجية الأمريكية: إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018، مساء الجمعة، بأن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم.

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