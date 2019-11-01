كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018، مساء الجمعة، بأن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأوضح التقرير أن النظام الإيراني أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية، حيث قامت إيران بتمويل جماعات إرهابية دولية مثل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني.

وأشار إلى أن إيران واصلت تسهيل عمل شبكة للقاعدة تعمل على إرسال المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا.

ونوه تقرير الخارجية الأمريكية بأنه على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن.

وبالرغم من خسارة أراضيه فقد أثبت تنظيم داعش قدرته على التكيف خصوصا من خلال جهوده لتوجيه متابعيه عبر الإنترنت.