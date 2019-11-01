وقع ثنائية.. “الداودي” يقود الرائد لقلب الطاولة على الوحدة

قاد المغربي جلال الداودي، المحترف في صفوف الرائد السعودي، فريقه اليوم الجمعة، لتحقيق فوز ثمين على ضيفه الوحدة، لحساب مباريات الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت المباراة، التي انتهت بثلاثة أهداف لاثنين لصالح زملاء الداودي، الذي أحرز ثنائية، مشاركة مواطنه وزميله داخل الفريق محمد فوزير.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول من المراجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد ﷲ الرياضية، متقدما بهدف نظيف، وقعه اللاعب السابق لحسنية أگادير في الدقيقة 42، من ضربة خطأ ثابتة.

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ونجح الوحدة في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 75 في تعديل الكفة بواسطة اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ليضيف بعدها بخمس دقائق الهدف الثاني من علامة الجزاء، نفذها كريغ غودوين.

وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز الضيوف، ظهر الداودي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل وعدل الكفة للرائد عن طريق ضربة خطأ مرة ثانية، قبل أن يوقع زميله رائد عبد ﷲ الغامدي هدف الفوز الثمين بعده بثلاث دقائق.

ومكن هذا الفوز، الرائد من الارتقاء للمركز التاسع برصيد 11 نقطة، متخلفا بفارق أربع نقاط عن الوحدة خامس الترتيب، علما أن زملاء الداودي وفوزير يمتلكون مباراة ناقصة.